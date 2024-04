Zimbabwe : La sécheresse menace les récoltes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le district de Mazowe, dans la province centrale du Mashonaland au Zimbabwe, est confronté à une grave sécheresse prolongée, qui menace l’approvisionnement en maïs du pays et a un impact sur les activités des meuniers.

Jusqu’à présent, les faibles précipitations dans le district de Mazowe ont détruit un million d’hectares de maïs et les agriculteurs locaux ont déclaré que le temps exceptionnellement sec avait fait chuter leur production alimentaire.

Publicités

Des mesures sont actuellement prises pour combler l’écart entre la production et la demande, les acteurs du secteur s’attendant à une augmentation des importations de maïs pour répondre aux besoins du pays. Actuellement, le pays africain importe déjà des céréales d’Afrique du Sud et des stocks supplémentaires devraient bientôt être expédiés du Brésil. L’impact de la sécheresse sera considérable et devrait ralentir l’activité économique et alimenter l’inflation.

Le problème n’est pas spécifique au Zimbabwe et de nombreux pays voisins ont également besoin de céréales supplémentaires. Dans cet environnement difficile, les gens doivent souvent payer plus pour moins.

La région de l’Afrique australe connaît une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, en grande partie provoqués par le changement climatique. Le gouvernement zimbabwéen a déclaré qu’il investissait désormais non seulement dans l’atténuation, mais également dans l’adaptation à ce qui est en train de devenir rapidement une « nouvelle normalité ».