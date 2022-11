11 Novembre 1902 – 11 Novembre 2022: 120 ans aprés le retour triomphal de Cheikh Ahmadou Bamba

C’est le 11 novembre 1902, sous un soleil brûlant, que le navire « la ville de Maceo » arrivait au port de Dakar, pour ramener Cheikh Ahmadou Bamba aprés son exil . Des milliers de talibés mourides s’étaient déplacés pour vivre cet instant unique et mémorable. Cheikh Ahmadou Bamba rentrait, non en tant qu’exilé, mais en tant que conquérant. Un retour triomphal qui marque l’aboutissement de sept années d’épreuves qu’il prédisait et considérait comme un pacte signé avec son Seigneur et qui serait en échange gage de l’élévation de son rang.

11 novembre 1902 -11 novembre 2022,voilà 120 ans ,que Serigne Touba retournait dans son pays, après son exil à Lamberné au Gabon. Cette année coïncide avec la 34 éme commémoration de cet évènement historique. A la ville sainte de Touba , l’on célèbre cette journée avec des conférences et des récitals de coran, sur recommandation du Khalife Général des mourides.

A cet date historique, ce jour était historique pour les disciples après une longue attente. Le mystère des mourides dont les visages étaient crispés, les regards profondément attristés car n’ayant aucune nouvelle de Cheikh Ahmadou Bamba.

Un instant aprés un agent du personnel de la navire est sorti avec ces mots « OU EST CHEIKH ANTA ? » Le suspense autour de la survie de Cheikh Ahmadou Bamba était à son comble. Cheikh Anta monte l’escalier et rejoint Cheikh Ahmadou Bamba à bord de « la ville de Maceo», le navire qui transportait Cheikh Ahmadou Bamba de Gabon au port de Dakar pour un voyage de 14 jours. Un entrevue qui aurait duré des heures. Quelques instants aprés Cheikh Ahmadou Bamba descend du navire, se dirige vers la foule. C’était L’euphorie qui accueillit ce retour fut indescriptible. Chaque année, l’événement est célébré sur deux jours. La journée du 10 Novembre est toujours dédiée à Mame Cheikh Ibrahima Fall. Sa matinée est consacrée à l’organisation d’une grande marche pacifique à l’honneur de Serigne Touba. D’habitude, cette marche est encadrée par les forces de l’ordre avec l’autorisation des services compétents.

Rappelons que le Cheikh Ahmadou Bamba fut contraint à l’exil après le fameux faux procès du Gouverneur de l’A.O.F, le 05 Septembre 1895 à Saint-Louis du Sénégal. Sur la route de l’exil, il passa par Dakar oú il séjourna « 3 Nuits » (les 18, 19 et 20 septembre 1895). Et ce fut le 21 Septembre qu’il quitta Dakar pour Gabon non sans faire escale à Conakry et Abidjan. C’est aussi à ce jour mémorable du 21 Septembre qu’il pria sur la surface mouvante de la mer.

Après 7 ans et 7 mois et 7 jours, le Blanc signa son retour du bercail. Les turpitudes du voyage n’ont pu attiédir son énergie à servir ALLAH. Le Cheikh voyait son éloignement des siens non pas comme une punition mais comme une épreuve visant à lui octroyer le visa qui mène au Panthéon des Grands hommes.