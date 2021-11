12éme session de l’OMC : La pêche, les réformes passées au crible

Le Comité National des négociations Commerciales Internationales a tenu un atelier pour préparer la participation du Sénégal à la 12e session de la conférence Ministérielle de l’OMC CM12. L’objectif de cette réunion est d’ informer le CNNCI de l’état des négociations en cours à l’OMC portant entre autres sujets, la réponse de l’OMC à la pandémie de la COVD-19, les subventions à la pêche, l’agriculture, les services, la réforme de l’OMC, les règles d’origine préférentielles en faveur des PMA.

Le Comité National des Négociations Commerciales Internationales (CNNCI), créé par décret n°2001-1072 du 14 décembre 2001, constitue un cadre institutionnel commun d’échanges et de conduite des relations commerciales internationales. Selon le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprise, Aminata Assome Diatta, cet atelier est organisé dans le cadre de la préparation de la conférence ministérielle de l’ONC, au Sénégal. « Nous avons un comité national de négociation commercial international que je préside et dont le secrétariat est assuré par la direction du commerce extérieur », explique t- elle. D’ailleurs, les répercussions de cette crise sanitaire notamment sur le plan économique

et social ont profondément marqué les négociations commerciales à l’OMC en perspective de la CM12. Ce sera l’occasion pour les différents chefs de délégation de discuter sur les différentes questions et de parvenir à un accord qu’ils espèrent bénéfique pour les différents pays membres de l’organisation mondial du commerce. « L’objectif général du Comité National des Négociations Commerciales Internationales (CNNCI) est de préparer cette CM12. De manière spécifique, cet atelier vise à informer le CNNCI de l’état des négociations en cours à l’OMC portant entre autres sujets, la réponse de l’OMC à la pandémie de la COVD-19, les subventions à la pêche, l’agriculture, les services, la réforme de l’OMC, les règles d’origine préférentielles en faveur des PMA, le programme de travail sur le commerce électronique entre autres question », indique la tutelle.

Le comité National de négociation commerciale et international est l’instance qui valide les différentes positions de négociation du Sénégal. Il est composé par les différents départements ministériels qui ont en charge les questions de négociation. La douzième Session de la Conférence ministérielle (CM12) de l’Organisation Mondiale Commerce (OMC) est prévue du 30 novembre au 3 décembre 2021, au siège de l’OMC, à Genève, Suisse.

Elle se tiendra dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19 qui a affecté des secteurs vitaux tels que le tourisme, la restauration, la pêche, le commerce, l’éducation et les transports et a entrainé un ralentissement de la croissance surtout au niveau des pays en développement et surtout des moins avancés d’entre eux.

DJANGA DIA