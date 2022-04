1300 camions bloqués, une levée du blocus de 18 j réclamée

Dans le décompte des dégâts collatéraux de la décision prise par les dirigeants de la Cedeao de fermer leurs frontières terrestres avec le Mali suite à la prise du pouvoir par des militaires dirigés par le colonel Assimi Goïta, on retient le blocage de près de 1300 camions sénégalais à la frontière avec ce pays. « La situation des 1300 camionneurs s’explique par le fait qu’ils ont été piégés par la décision du 09 janvier prise par les chefs d’Etats de la Cedeao de sanctionner le régime militaire par un embargo. Ces camionneurs avaient déjà reçu leurs missions de mise en route et roulaient vers Bamako. C’est en cours de chemin que la décision d’embargo s’est abattue sur eux. Et la malchance, c’est que la totalité de ces camionneurs transportaient des produits non alimentaires comme du matériel de construction (ciment, fer, briques et autres). Parce que dans le corridor, seule l’entrée de camions transportant des produits essentiels comme les produits alimentaires, pharmaceutiques et hydrocarbures a été autorisée » explique notre source.

A l’en croire, la plupart de ces camions ne viennent pas du Port autonome de Dakar mais surtout des cimenteries du pays et d’autres clients du Mali. Il reste que la situation à la frontière est devenue intenable pour les acteurs du transport terrestre. En fin de semaine dernière, à travers le Collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal (CATRS), ils ont crié leur ras-le-bol. « Suite à la publication de l’ordonnance de la Cour de Justice de l’Uemoa N°06/2022/CJ du 24 mars 2022 qui ordonne le sursis à exécution des sanctions prononcées par la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa, lors de sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier 2022, le Collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal (Catrs) a décidé d’inter- peller nos autorités étatiques. Il prend pour responsable la Cedeao et étale ses doléances » expliquait Momar Sourang dans un communiqué.