Propos déplacés contre le Chef de l’Etat: Un ex-militaire écroué 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ripert P., un ancien militaire, âgé de 73 ans, a été interpellé à Ouakam pour avoir tenu des propos grossiers à l’égard du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Placé sous mandat de dépôt le lundi 9 décembre 2024, le prévenu aurait traité le chef de l’État « d’imbécile, de salaud, de personne déséquilibrée qui n’a pas de conseil.

Ripert P. a fait deux jours de détention préventive pour le délit d’offense au chef de l’État. Lors de sa comparution hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar hier, il a fait amende honorable en s’excusant. « J’ai voulu m’excuser pour atténuer l’histoire. Je suis né au Sénégal. J’habite au Plateau », a affirmé le septuagénaire, rejetant l’accusation. « Si vous avez dit que Diomaye déconne, est-ce-qu’on allait vous déférer, puis placer sous mandat de dépôt? », lui demande le juge. « Je réfute les injures, mais j’ai dit que Diomaye déconnait en voulant renvoyer l’armée française. Je faisais partie de l’armée française, mais je suis en retraite. Je n’ai aucune raison de tenir ces propos. Je suis né ici, vécu ici et grandi ici. Je connais le propriétaire des lieux. Lui aussi me connait. Je suis Ouakamois », a rétorqué l’ancien soldat. Il a été contredit par le témoignage du gendarme Alarba B.

A en croire celui-ci, le prévenu a tenu ses propos offensants au cours d’une discussion dans un point de transfert d’argent à Ouakam. « Il a dit que le président Bassirou Diomaye Faye est un fou, un imbécile, un salaud, une personne déséquilibrée, un malade mental qui n’avait pas de conseil. Il a aussi dit que le Sénégal est un pays maudit parce que Diomaye prévoit de renvoyer des éléments de l’armée française. J’étais très remonté. Je lui ai demandé pourquoi il a parlé ainsi du président en face de moi alors que j’étais en tenue. Je lui ai dit que j’allais appeler les gendarmes mais il a tenté à m’en dissuader.

Le propriétaire des lieux, Aboubacry Sy, était sur place. Il a été entendu à la gendarmerie », a narré le pandore. Selon le substitut du procureur, le propriétaire des lieux a dit à l’enquête préliminaire qu’il n’a pas entendu d’injures. Mieux, le prévenu s’était excusé. « C’est pourquoi je ne peux pas demander une peine ferme de prison comme nous sommes dans une logique d’apaisement. Je m’en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne sa peine », a fait savoir le représentant du Ministère public. Me Souleymane Soumaré a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. « Quand on a échangé à la cave, il m’a dit « Me Diomaye moy sama président ». Il a même les photos de Diomaye et Sonko collées sur sa moto. Vous jugez un Sénégalais et non un français. Il vit parmi nous M. Le président. Il a régulièrement servi sous les couleurs du drapeau national. Il a 73 ans. Ses enfants sont en France, mais il a préféré rester au Sénégal pour son amour pour ce pays », a plaidé Me Soumaré.

Son confrère Me Michel Ndong a relevé que le comparant s’est excusé parce qu’il ne voulait pas que l’histoire prenne de l’ampleur et non qu’il a reconnu les faits. Rendant sa décision, le juge a prononcé un jugement relaxant Ripert P. au bénéfice du doute.