14e Congrès du SAES: Le bureau sortant tire un bilan satisfaisant

Le syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a tenu son 14e congrès ce vendredi sous le thème : »Enseignement supérieur au Sénégal: Défi de la qualité ». Le bureau sortant a tiré un bilan satisfaisant de son mandat.

Le ministre de l’enseignement supérieur a présidé le 14e de du SAES. Cheikh Oumar Hann a soutenu que des efforts ont été faits sur le plan des infrastructures. » Il s’agit de la relance et la livraison des chantiers, la consolidation des acquis par une poursuite méthodique et intelligente de certaines activités et l’initiation, sur des bases pragmatiques, d’autres projets et programmes ont mobilisé des ressources considérables », dit-il. A l’en croire, les chantiers de l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) sont achevés, le lot 1 de l’Université Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) le sera sous peu. » Les blocages des chantiers de Fatick et de Kaffrine ont été levés et les travaux reprendront dans un cours délai et à un rythme soutenu.

L’UVS a déjà pris possession de son siège à Diamniadio et la construction des ENO se poursuit pour un maillage total des Départements du pays. Les ISEP sont aussi dans la même dynamique, avec la construction de 8 autres dont le financement est déjà acquis avec la Banque mondiale. Ce modèle permettra non seulement de professionnaliser d’avantage nos formations et continue de séduire, comme en atteste la récente visite du Président de la Banque mondiale à l’ISEP de Thiès ; mais ces ISEP permettront, à cours terme, de réduire considérablement les effectifs des universités », fait-il noter. D’après le ministre, en matière de recherche et d’innovation, le Chef de l’Etat a promis de doter toutes les universités d’équipements scientifiques de haute qualité, pour un montant de 52 milliards. » Les premiers lots sont d’ailleurs en cours de livraison », indique-t-il.

Pour le secrétaire général de la SAES, Malick Sall, le dernier bureau a fait des réalisations. « Le SAES a pu obtenir la signature de tous les décrets d’organisation et de fonctionnement des universités ainsi que le décret fixant les modalités de nomination des Recteurs », dit-il. Et de poursuivre: » Des textes ont été adoptés et signés à savoir le décret d’application n°2020-979 du 23 avril 2020 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des universités publiques, les décrets et règlements intérieurs pour chaque université en collaboration avec les coordinations

décret 2021-846 relatif aux modalités de nomination des Recteurs dans les universités publiques, l’arrêté fixant les modalités de désignation des représentants dans les conseils d’administration, entre autres »