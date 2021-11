200.000 doses jetées à la poubelle

La campagne de vaccination contre la covid-19 est au ralenti au Sénégal depuis quelques mois. Et plus de 200.000 doses de vaccin sont périmées en fin octobre, selon le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV), Dr Ousseynou Badiane.

« Pour la population de plus de 18 ans, 14% qui ont reçu au moins une dose de vaccin et un peu moins de 10% sont complétements vaccinés. Au total, plus de 1,3 million de personnes ont reçu une seule dose et plus de 908.000 personnes sont complétement vaccinés, alors que nous avions souhaité au moins avoir 20% de la population d’ici la fin de cette année », s’est désolé M. Badiane, lors d’un atelier.

Selon le coordonnateur, il y a eu un ralentissement des activités de vaccination, surtout après la fin de la 3e vague. « Actuellement, les gens se font désirer pour se faire vacciner alors que les vaccins sont disponibles. Et certains vaccins même sont en train d’être périmés au niveau des structures de santé », a alerté M. Badiane, ajoutant qu’en fin septembre, 5000 doses de vaccins AstraZeneca étaient périmés.

« Et à la fin du mois d’octobre, ce chiffre a été multiplié de manière exponentielle. Nous avons un peu plus de 200.000 doses qui sont périmées. Si la même tendance se poursuit, d’ici décembre, cette quantité sera multipliée par 2 », a-t-il prévenu.