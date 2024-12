Football : La prochaine Coupe du Monde « Féminine » prévue du 24 juin au 25 juillet 2027

Partager Facebook

La Coupe du Monde « Féminine » 2027 se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet. La FIFA, l’instance dirigeante du football international, a annoncé ces dates mardi.

Trente-deux équipes participeront à la Coupe du monde féminine, qui se déroulera pour la première fois en Amérique du Sud.

Le Brésil est l’un des trois pays hôtes de la CONMEBOL. L’UEFA dispose du plus grand nombre de places avec 11, suivie de l’AFC avec six, de la CAF et de la CONCACAF avec quatre chacune et de l’OFC avec une. Les autres places seront déterminées par des éliminatoires.

L’Espagne est la championne en titre, après avoir remporté la Coupe du monde féminine 2023 organisée conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La FIFA devrait annoncer les villes et les stades brésiliens qui accueilleront le tournoi l’année prochaine. Douze candidatures ont été déposées, dont de nombreux stades ayant accueilli la Coupe du monde masculine en 2014.