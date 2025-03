Rennes : Demba Bâ va rejoindre Habib Bèye en tant que directeur sportif ?

Partager Facebook

À peine neuf mois après son arrivée, Frédéric Massara s’apprête déjà à quitter ses fonctions de directeur sportif du Stade Rennais.

Un départ prématuré qui illustre les tensions internes et les désillusions sportives du club breton, miné par des résultats décevants et un marché des transferts estival 2024 jugé en deçà des attentes, malgré plus de 80 millions d’euros investis. Cette instabilité a poussé les dirigeants à envisager une refonte profonde de leur stratégie sportive. En première ligne pour succéder à Massara : Loïc Désiré. Responsable du recrutement au RC Strasbourg, le dirigeant apparaît comme le favori du président Arnaud Pouille. Déjà approché par le passé, il est reconnu pour son expertise dans la structuration de cellules de recrutement performantes, un profil que le club souhaite intégrer pour lancer une nouvelle dynamique.

Demba Ba peut apporter une nouvelle vision à Rennes

Autre nom évoqué : celui de Demba Ba selon les informations du quotidien l’Equipe. L’ancien international sénégalais, aujourd’hui en poste à Dunkerque (Ligue 2), séduit par son approche novatrice du football et sa vision moderne de la gestion sportive. Un choix plus audacieux, mais encore marginal face à la candidature plus installée de Loïc Désiré. Cette transition intervient dans un moment clé pour le Stade Rennais, qui ambitionne de reconquérir la scène européenne à moyen terme. Une réorganisation de la direction sportive est en cours, accompagnée d’un chantier majeur sur la composition de l’effectif.

La cellule de recrutement devra notamment s’atteler à la reconstruction du secteur offensif, tout en gérant les retours de prêt et les nombreux contrats arrivant à échéance en 2025. À l’aube d’un marché des transferts estival qui s’annonce décisif, le Stade Rennais entre dans une nouvelle phase. Le choix du futur directeur sportif s’annonce crucial pour initier un cycle plus ambitieux, cohérent avec les aspirations du club.