2021, une année macabre 

2021 comprend son lot de tristesse. Des personnalités arrachées à notre affection. Dans le monde de la Culture, en sport, comme en politique et dans le domaine religieux. Les accidents de la route aussi ont fait autant de morts. Rewmi quotidien replonge ses lecteurs dans une rétrospective.

Une des figures du Groupe Walfadrji, ex-membre du Cnra, écrivain et chroniqueur averti, Jean Meïssa Diop aura cru au journalisme jusqu’à son dernier souffle intervenu le 24 janvier 2021. Une perte immense pour le paysage journalistique sénégalais. Le 28 août 2021 à Dakar, la mauvaise nouvelle s’est répandue telle une traînée de poudre. Alioune Badara Cissé aussi est décédé. Né le 7 février 1958 à Saint-Louis, il était un homme politique sénégalais. Membre de l’Alliance pour la République, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, numéro 2 du gouvernement, jusqu’en octobre 2012, il a été remplacé par Mankeur Ndiaye. Médiateur de la République du Sénégal de 2015 à 2021, reconnu pour son leadership, Maître Alioune Badara CISSE a assuré, pendant son magistère, la présidence de l’Association des Médiateurs des Pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (AMP/UEMOA). Dans le secteur économique, le fils aîné de l’ancien Premier ministre (sous le magistère du Président Diouf) Habib Thiam, Mabousso est décédé dimanche le 25 juillet. Il a été Directeur général de l’ADPME de mai 2012 à janvier 2017.

Au courant de ce même mois d’Août, HIssène Habré passe de vie à trépas. Condamné en 2016, à la prison à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, l’ancien président tchadien s’est éteint à Dakar, à l’âge de 79 ans, à l’hôpital principal de Dakar. Hissène Habré avait contracté le coronavirus dans la prison du Cap Manuel, où il était incarcéré.

Des religieux rappelés à Dieu

2021 n’a pas épargné les religieux. C’est le cas pour la communauté Layene. Au total, quatre khalifes généraux sénégalais ont été mis sous terre, au cours de ce mois. Le 10 août 2021, le pays s’est réveillé sous le choc du décès du khalife général de la communauté Layène, Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Laye. Dans la nuit du lundi 8 août au mardi 9 août, la communauté musulmane a été triste d’apprendre le rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahim Seck, Khalife général de Thiénaba. Il a rendu l’âme à l’âge de 81 ans, au Maroc. Le 16 août, Serigne Mansour Sall, Khalife de Serigne Abass Sall de Louga, s’est éteint à l’âge de 83 ans, chez lui à Dakar. Il est inhumé le lendemain au côté de son défunt père à Santhiaba Nord. Vendredi 27 août, ce même quartier de Louga est endeuillé par le décès de Serigne Youssou Mbaye, Khalife de Mame Cheikh Mbaye. Septième Khalife des Baay Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall est décédé le mardi 31 août à Mbacké, à l’âge de 96 ans. Il avait succédé en 2007 à Serigne Modou Aminta Fall, premier petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall à accéder au Khalifat de la communauté Baay Fall.

Les acteurs culturels pleurent leurs morts

Le monde de la Culture aussi a été touché de plein fouet, avec la mort de Thione Ballago Seck. Il comptait parmi les artistes les plus populaires au Sénégal et l’un des plus originaux représentants du style musical « mbalaax ». Il est mort à l’âge de 66 ans. L’artiste comédien est décédé mardi 20 juillet à son domicile à Keur Massar. Demby aura marqué son époque en tant qu’acteur de théâtre sénégalais. Il a à son actif des scènes comme « Thiaba Thiès », « Ibra l’assassin », « Serigne kemtan », entre autres.

Le sport en deuil

En sport, l’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe nationale olympique et locale a tiré sa révérence le 14 octobre, suite à un malaise en plein déjeuner dans un restaurant. Boud’chou, comme le surnomment affectueusement certains sénégalais, est le seul entraîneur à qualifier l’équipe nationale locale en phase finale de championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en 2009. Lamine Diack aussi sera inscrit au panthéon des célébrités. Il voulait « rentrer mourir dignement dans les bras de ses petits-enfants ». Après plus de cinq ans sous le coup d’un contrôle judiciaire assorti d’une interdiction de quitter le territoire, Lamine Diack avait été autorisé par la justice française à revenir au Sénégal. Il est mort dans la nuit du 2 au 3 décembre. Décédé de « vieillesse », selon l’un de ses proches, Lamine Diack s’est éteint à son domicile familial de Sicap Mermoz, aux côtés de son épouse et de ses petits-enfants.

Accidents de la route : Plus de 257 morts enregistrés

Des chiffres qui font froid dans le dos. Malgré les campagnes de sensibilisation, l’inquiétude demeurait face à des chauffeurs qui font la sourde oreille. En 2021, nos routes ont été meurtrières. Ce sont près de 257 personnes qui sont décédées et 12 379 blessés enregistrés. Des chiffres qui donnent le tournis. 50129 interventions ont été effectuées. L’indiscipline des conducteurs et des automobilistes, qui font un pied de nez au Code de la route, est source de dangers quotidiens. Les accidents de la route causent bien de nombreuses pertes en vies humaines.