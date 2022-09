3,5 tonnes de chanvre indien saisis incinérés

Le groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude de la Direction Générale des Douanes a procédé hier à Thiès à l’incinération de marchandises prohibées saisies. Au total, 3,5 tonnes de chanvre indien d’une contre-valeur de plus de 236 millions de Fcfa sont partis en fumée.Il s’y ajoute des médicaments d’une contre-valeur de plus de 175 millions de Fcfa et des sachets d’une contre-valeur de plus de 25 millions de Fcfa. C’était en présence de l’adjointe au gouverneur de Thiès, selon qui, la quantité de drogue saisie s’explique par le long littoral dont dispose le Sénégal et qui sert malheureusement de moyen d’acheminement de la drogue. C’est pourquoi, dit-elle, l’administration douanière a renforcé ses patrouilles, pour faire échouer toutes les stratégies. Elle a par ailleurs appelé à la collaboration des populations pour la traque des trafiquants afin les mettre hors d’état de nuire.

Articles similaires