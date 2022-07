37 cas communautaires et 100 patients sous traitement

Les nouveaux tests sont tous issus de la transmission communautaire. Une tendance constatée depuis quelques jours sur la carte sanitaire du pays.

Ces derniers sont répertoriés dans les localités à Dakar, Thiès et Tivaouane. 18 patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n’est admis dans les services de réanimation et aucun décès n’a été enregistré hier mercredi 13 juillet.

Au total, l’on décompte 86 631 cas positifs depuis le 2 mars 2020 au Sénégal. Ils sont répartis entre 84 535 guéris, 1 968 décès et 127 personnes sous traitement.

Le ministère de la Santé tient à informer que 1 493 952 personnes ont été vaccinées, à ce jour.