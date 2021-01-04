3e Mandat: Après le M23, le M24 en gestation

Le M24 né des cendres du M23. Selon Les Échos, ce mouvement qui sera bientôt créé entend contraindre le président Macky Sall à renoncer à briguer un troisième mandat en 2024.
Ce mouvement est une initiative des membres fondateurs du M23 qui va regrouper toutes les forces vives de la nation.
Le M24 dit aussi préparer un plan d’action qu’il mettra en œuvre pour l’en empêcher.
Le M24 souligne que Macky Sall va faire 24 ans de pouvoir s’il réussit à se faire élire pour un 3e mandat.
COMME LES SÉNÉGALAIS PEUVENT ÊTRE NAÏFS. IL NE SUFFIT PAS D’ÊTRE PROCHE DE MACKY POUR LE CONNAÎTRE.
MACKY EST ENCORE JEUNE ET LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION SONT CLAIRE. MACKY N’A BESOIN DUN 3EME MANDAT CAR IL NEST PAS DU GENRE A TRIPAPATOUILLER DES ARTICLES POUR LE DEMANDER. D’AUTRE PART IL N’A POSÉ AUCUN ACTE POUR ALLER DANS CE SENS QUAND BIEN MEME EN TANT QUE FILS DE NJOMBOR IL PEUT ENTRAÎNER LES OPPOSANTS SUR CETTE VOIE ET LES LAISSER GRIGNOTER CET OS ÉTANT PERSUADÉ QU’IL FRANCHIRAIT JAMAIS LE RUBICON AU REGARD DE LA SYMPATHIE ET DE L’ADMIRATION QU’IL JOUIT SUR LA SCENE INTERNATIONALE. MACKY S’ACTIVE AUX RETROUVAILLES DE LA GRANDE FAMILLE LIBÉRALE ET ILS LEUR APPARTIENDRA EN 2024 DE DONNER À L’OPPOSITION UNE TELLE RACLÉE QU’ILS AURONT DE LA PEINE A SE RELEVER. LES JEUX SONT DÉJÀ FAITS DEPUIS LONGTEMPS POUR 2024 . POUR CE QUI DE SONKO LES GENS SEMBLENT AVOIR OUBLIER LE SORT PATHÉTIQUE RÉSERVÉ À KARIM ET KHALIFA SALL SOUS LES COUPS DE BOUTOIR DUN CERTAIN ANTOINE DIOM. LA CLAMEUR QUI A SUIVI LEUR MISE AU L’ÉCART POLITIQUE S’EST ESTOMPÉ ET IL EN SERA AINSI POUR SONKO. LE POUVOIR L’A A L’OEIL ET AUCUNE TRAÇABILITÉ DE SES FINANCEMENTS N’A ÉCHAPPÉ AU POUVOIR ET CELA SONKO LE SAIT.