3e Mandat, Famille Faye-Sall, liquidation de Sonko : les graves révélations de Mary Teuw

Selon lui, « la voie était balisée, les obstacles réels et imaginaires dégagés.Le poste de premier ministre supprimé, les têtes qui émergeaient, en deux vagues, balayées.Un leurre éblouissant brandit soutenu par des thuriféraires intarissables : le fast track.Il fallait aller vite, très vite, qu’il n’y avait plus besoin du poste de Premier Ministre. Le coordonnateur de l’action gouvernementale devenait subitement le retardateur de l’achèvement des projets gouvernementaux ».

À Saint Louis dans un site web un pseudo journaliste théorisait déjà une succession à la Poutine-Medvedev pour le Maire de la ville tricentenaire. Malheureusement le COVID finit par montrer au grand jour les insuffisances et les tares du potentiel candidat du Nord rajoute le prédécesseur de Cheikh Oumar Hann. Mary Teuw Niane soutient dans sa chronique d’une stratégie inachevée que « le Gouvernement, l’administration, les institutions et toutes les structures de l’État furent politisés ».

L’universitaire est revenu sur les propos du Mahmoud Saleh qui considérait que les élections législatives étaient le premier tour de la présidentielle de 2024. Selon Mary Teuw, les autorités usaient de deux stratégies pour se maintenir au pouvoir en 2024. Pour les uns l’éloignement des postes gouvernementaux était la solution et les autres des décisions de justice qui invalidaient leur possible candidature.Messieurs Karim Wade et Khalifa Sall étaient déjà éliminés de la course à la présidentielle de 2024.