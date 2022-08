3ème mandat: L’auteur et théoricien de cette « idée » connu et dévoilé

Macky Sall a failli bien finir son mandat et cela tous les Sénégalais le confirment mais il y a un désamour qui a fini par s’installer entre lui et son peuple à cause du débat sur le 3ème mandat. Et cela l’a fait passer du stade de Président « aimé » à Président « détesté ». Il y a été forcé par le théoricien du Palais qui veut un Macky à la tête du Sénégal jusqu’en 2035.

Les rumeurs persistent selon lesquelles , le seul et unique « théoricien » de l’histoire du 3ème mandat et dont tous les coups tordus venant du Palais portent l’empreinte de Mahmoud Saleh. Il est vu comme l’unique théoricien et c’est de sa faute, si le Chef de l’Etat se trouve aujourd’hui dans une situation inconfortable vis-à-vis de la population.

Selon certains politologues, le temps est venu pour le Président de la République de faire un grand « nettoyage » autour de lui, de se débarrasser définitivement de certains comme Mahmoud Saleh qui est vu comme la cause de tous les malheurs qui frappent le Président de la République. Mahmoud Saleh n’agit que pour ses propres intérêts. Il a acquis des privilèges depuis que le Président de la République Macky Sall est au pouvoir, qu’il n’aurait jamais pensé obtenir un jour dans sa vie avance l’interlocuteur.

A cause de lui, au cours de son exercice, le Chef de l’Etat a mis fin à son compagnonnage avec bon nombre de collaborateurs francs, compétents, qui lui ont été fidèles et qui étaient écoutés par le peuple. Et Macky Sall fait les frais de tous les mauvais conseils que lui prodigue de ce dernier .