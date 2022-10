3e mandat: Mimi envoie Ismaila Madior Fall à la CPI…

Aminata Touré enverra le ministre de la Justice, à la CPI, pour « instigation et complicité de crime contre l’Humanité », si tant est qu’il y a perte en vies humaines humaines sur la tentative d’un 3e mandat du Président Macky Sall. Ainsi, le communiqué de la Cellule Communication de Mimi 2024 a qualifié de honteuse la « sortie de Ismaila Madior Fall sur Itv dimanche.

« S’il y a perte en vies humaines lors de la tentative d’un 3e mandat de Macky Sall, Ismaïla Madior Fall sera poursuivi devant la Cour Pénale Internationale pour instigation et complicité de crime contre l’Humanité », lit-on d’emblée dans le communiqué de la Cellule Communication de Mimi 2024.

A titre de prévention, poursuit le communiqué, « ladite Cour sera saisie ainsi que le Conseil des Droits de l’Homme afin que notre pays ne revive pas la situation de 2012 où onze de nos compatriotes ont perdu la vie lors des manifestations contre le troisième mandat du Président Abdoulaye Wade ».

Selon les proches de Mimi, « le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Sall, dans une sortie honteuse pour un professeur de Droit vivant dans un pays où règne l’état de droit, s’est lancé dans des menaces de toute nature en direction de Mme Aminata Touré qui n’a pas affaire à lui non plus et il le sait ».

Par ailleurs, pour la Cellule Communication de Mimi 2024 , rien ne bloquera « la détermination de Mme Aminata Touré à poursuivre ses activités de député au service exclusif du Peuple sénégalais ».