Urgent! Football: Thomas Tuchel nommé sélectionneur de l’Angleterre

La Fédération anglaise a officialisé ce mercredi la nomination de Thomas Tuchel à la tête de sa sélection, à partir du premier janvier 2025. Au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026, 60 ans après le seul titre des Three Lions.

La Fédération anglaise a officialisé ce mercredi la nomination de Thomas Tuchel à la tête de sa sélection, en remplacement de l’intérimaire Lee Carsley, l’ex-entraîneur des Espoirs anglais, en place depuis la démission de Gareth Southgate le 16 juillet.

L’ancien entraîneur allemand du PSG, troisième sélectionneur étranger des Three Lions après le Suédois Sven-Göran Eriksson (2001-2006) et l’Italien Fabio Capello (2007-2012), prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2025, avec pour objectif la qualification pour la Coupe du monde 2026, soixante ans après le seul titre des Three Lions. « Je ressens depuis longtemps un lien personnel avec le jeu dans ce pays, et il m’a déjà offert des moments incroyables. Avoir la chance de représenter l’Angleterre est un immense privilège, et l’opportunité de travailler avec ce groupe de joueurs spéciaux et talentueux est très excitante », a déclaré le technicien allemand.

L’un de ses adjoints sera l’Anglais Anthony Barry, qui fait actuellement partie du staff de la sélection portugaise, et avec qui l’Allemand de 51 ans avait travaillé lors de son passage à Chelsea (2021-2022). Lee Carsley avait fait forte impression à l’occasion de ses premières sorties avec les A, en Irlande (0-2, le 7 septembre) et face à la Finlande (2-0, le 10), mais la défaite face à la Grèce à Wembley (1-2), causée en partie par le plan de jeu inopérant concocté par le technicien, et sa communication maladroite laissant entendre qu’il ne souhaitait pas rester à la tête des Three Lions, ont mis fin à l’aventure.