3e Mandat: Mimi recale Macky

Aminata Touré a réagi à la polémique sur la limitation des mandats présidentiels, et par ricochet au débat sur le 3e mandat au Sénégal. Selon l’ex présidente du Cese, cette question ne se pose plus au Sénégal au motif, dit-elle, que le Président Macky Sall réélu le 24 février 2019, a affirmé, à de nombreuses reprises, qu’il effectuerait son second et dernier mandat notamment le 31 décembre 2018.

L’ex présidente du CESE rappelle que suite aux choix constitutionnels effectués lors du référendum du 20 mars 2016, le Sénégal a modifié sa constitution limitant les mandats présidentiels à 2 consécutifs, et précisant en son article premier que : «la durée du mandat du président de la république est de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs».

Elle était invitée à la Conférence virtuelle du National Democratic Institute – NDI.