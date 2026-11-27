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Aby Ndour brise le silence. Dans un entretien accordé à L’Observateur, la chanteuse revient sur l’incendie qui a ravagé son restaurant Aby’s Garden. Elle révèle d’abord l’ampleur des pertes. « Le préjudice peut être estimé entre 400 et 500 millions FCFA », chiffre l’artiste. Le sinistre a aussi de lourdes conséquences sociales. « J’avais 84 employés qui sont tous au chômage, et c’est très dur », déplore-t-elle. La petite sœur de Youssou Ndour évoque également la rupture brutale des liens avec son équipe et sa clientèle, qu’elle considérait comme « une deuxième famille ».

Autre révélation : le restaurant ne disposait d’aucune couverture d’assurance au moment du drame. Aby Ndour explique que Aby’s Garden était assuré au départ. Mais son associé a résilié le contrat après un différend avec l’assureur, sans l’en informer.

Revenant sur les circonstances de l’incendie, la chanteuse raconte avoir été alertée un dimanche matin. « À 7 h 14, les gardiens m’appellent pour me dire qu’une prise électrique était en feu. Lorsque je suis arrivé à 7 h 24, ce n’était pas quelque chose d’extraordinaire ». À son arrivée, le personnel tentait encore d’éteindre les flammes, avec l’aide des vigiles des établissements voisins.

La situation a rapidement basculé. Son fils s’apprêtait à ouvrir la salle «Thione Seck» lorsqu’une porte vitrée s’est brisée sur lui. « Mon fils était en train d’ouvrir la salle «Thione Seck» quand la porte en baie vitrée s’est brisée sur lui ». Blessé, il a reçu « 19 points de suture ». Aby Ndour l’a conduit en urgence à l’hôpital Fann. À son retour, le restaurant était entièrement ravagé. « Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés, entre 8 et 9 heures, il n’y avait plus rien à sauver. Tout était parti ». Elle souligne toutefois qu’aucune vie humaine n’a été perdue : « Heureusement, nous n’avons enregistré aucune perte en vies humaines ».

Concernant l’origine du sinistre, la piste du court-circuit est écartée. Elle cite les conclusions du rapport de la Senelec « exclu[an]t l’hypothèse d’un problème ou d’une source externe et pense que c’est à l’intérieur ». La chanteuse affirme toutefois ignorer ce qui s’est réellement passé à l’intérieur de l’établissement.

Face aux rumeurs la visant comme responsable de l’incendie, Aby Ndour réplique : « À ceux qui ont seulement pu penser cela, je les laisse avec leur conscience. Dieu jugera. » Elle évoque également les dégradations répétées subies par son établissement lors des mouvements de grève des étudiants. Pour protéger les lieux, elle dit avoir fait installer un rideau métallique.

La chanteuse affirme aussi que les caméras de surveillance ont filmé des personnes venues discrètement effectuer des pratiques mystiques devant le restaurant sinistré. « J’ai été obligée d’aller faire une main courante à la police », explique-t-elle. Elle indique avoir renforcé la sécurité et le dispositif de vidéosurveillance. Elle raconte enfin avoir été suivie en voiture alors qu’elle se rendait au tournage de son clip.

Aby Ndour a également choisi de montrer les dégâts dans le clip de sa chanson « Jappal mou deugeur ». Les images dévoilent l’état du restaurant après l’incendie. « Une production très émouvante. J’ai partagé les images avec quelques membres de ma famille qui ne font pas de musique et quelques proches. Ils n’ont pu retenir leurs larmes en découvrant la vidéo, parce que les images montrent la réalité de ce qui s’est passé au restaurant Aby’s Garden, qui a été un coup très, très, très dur. ».

L’interlocutrice du journal du Groupe futurs médias de conclure : « J’ai tout perdu, mais je ne lâche rien. »