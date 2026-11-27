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Le directeur général d’ATPS, Débohi Arnaud Lucien Kehin, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC), puis déféré dans le cadre d’une affaire portant sur plus de 480 millions de francs CFA collectés auprès des transitaires pour le compte de Dubaï port world (DPW).

Entendu par les enquêteurs, révèle Libération, il a reconnu que ces fonds, recouvrés entre janvier 2024 et avril 2025, avaient été utilisés pour couvrir les charges courantes d’ATPS, alors confrontée à des difficultés financières, au lieu d’être reversés à DPW conformément au contrat.

À la suite de la plainte de DPW, confie la même source, les actionnaires d’ATPS auraient procédé au remboursement intégral du principal. Reste toutefois la question des pénalités de retard, estimées à 10 021 631 FCFA, sur lesquelles le directeur général dit ne pas pouvoir se prononcer.