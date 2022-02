Les députés Biaye et Sall jugés devant le tribunal correctionnel

Le juge Mamadou Seck a bouclé son enquête dans l’affaire dite des passeports diplomatiques. L’instruction terminée, le magistrat instructeur a renvoyé les parties en jugement. Mamadou Sall, Boubacar Biaye, Sadio Dansokho et Diadji Condé devront maintenant s’expliquer devant la juridiction de jugement, pour les infractions d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, etc.

C’est en septembre dernier que le dossier a éclaté. Tout est parti des plaintes déposées contre Diadji Condé. Ce dernier interrogé a indexé les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye comme étant ses complices. C’était parfois moyennant environ 4,5 ou 5 millions par personne pour se faire délivrer un faux certificat de mariage et ensuite le passeport diplomatique. Sadio Dansokho, président du Conseil départemental de Saraya est également cité dans cette affaire. Des documents compromettants ont été trouvés aux domiciles des parlementaires après perquisitions, selon les enquêteurs. Cependant, durant leurs auditions, ils ont tous dégagé en touche, en dépit des accusations persistantes de Diadji Condé.