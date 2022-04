FTX va autoriser les retraits et dépôts en devises africaines

En réponse à la croissance rapide, au développement et à l’acceptation des crypto monnaies dans toute l’Afrique, FTX lance une nouvelle phase de son développement sur le continent avec un produit unique qui sera bientôt disponible.

Hier, l’entreprise d’échange cryptographique mondial a annoncé via son compte twitter officiel FTX Africa, qu’il va bientôt commencer à permettre des dépôts et des paiements en devises africaines sur FTX. La société évalué à plus 40 milliards de dollars a également lancé une liste d’attente pour les utilisateurs qui souhaitent suivre cette nouvelle offre.

Pour mener à bien cette initiative, FTX travaille avec certains des plus grands noms du monde du divertissement africain, y compris les stars nigériane de l’émission Big Brother – Ceec et Saskay, l’animateur de télévision ghanéen – Serwaa Amihire, l’Influenceur – Aunty Ada, et les superstars de Nollywood – Osas Ighodara et Beverly Naya.

Dans un effort pour renforcer sa position croissante comme la plateforme d’échange cryptographique de choix pour les commerçants de détail et institutionnels en Afrique, FTX a annoncé le mois dernier qu’il s’est associé avec AZA Finance, une société de fintech africaine, afin de connecter les marchés africains à l’économie Web3 et faciliter l’accès à la crypto-monnaie.

FTX.COM est un bureau de change de crypto-monnaie développé par les traders, à destination du grand public.