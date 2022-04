L’élève se fait engrosser par son amant marié

Du fond de sa cellule, M. Sow est en train certainement de regretter d’avoir tenu tête à la mère de sa petite amie. Attrait pour détournement de mineure, il a pris six mois ferme.

Élève en classe de 3e, A. Camara s’amourachait avec M. Sow depuis presque deux ans. Lorsque sa maman a eu vent de cette relation, elle a exprimé sa désapprobation. Après avoir demandé aux tourtereaux de mettre un terme à leur liaison, elle a rencontré à plusieurs reprises les parents de M. Sow pour leur dire de raisonner leur fils. Toutefois, le couple multipliait ses escapades. Courant mars dernier, la mère de famille découvre avec surprise que la potache est enceinte de six semaines et le père de l’enfant n’est personne d’autre que M. Sow. Verte de colère, elle dépose une plainte pour détournement de mineure. Face aux enquêteurs, l’adolescente de 17 ans révèle que son petit ami l’invitait dans la chambre d’un ami et ils ont entretenu des rapports sexuels non protégés à trois reprises. Par ailleurs, elle confie que sa maman voulait la donner en mariage à un autre homme. C’est pourquoi elle a demandé à son amant de l’engrosser.

Interpellé, M. Sow corrobore les dires de sa maîtresse. Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar hier, le chauffeur renseigne que la chambre de son ami se trouve à proximité de l’école de sa victime à Ouakam. « Je me rendais là-bas pour me reposer. Le jour de notre première conjonction sexuelle, elle m’a provoqué parce qu’elle m’a réveillé après s’être déshabillée. Je ne pouvais pas résister. Aussi, je ne savais pas qu’elle était mineure », souligne le marié, père de deux enfants. De petite taille, A. Camara est restée droit dans ses bottes, déclarant qu’elle voulait sauver sa relation avec l’élu de son cœur.

Pour justifier son refus, la partie civile a confessé que le prévenu est issu d’une caste inférieure. « Je le sollicitais pour le transport de mes marchandises. Je ne vais jamais lui donner la main de ma fille », peste-t-elle.

Estimant que le prévenu a profité de l’innocence de sa victime pour lui voler sa virginité, la déléguée du procureur a requis deux ans de prison ferme. La défense a demandé au juge de réduire la peine. Finalement, celui-ci a condamné le prévenu à deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.

KADY FATY