LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 19: Sadio Mane of Liverpool celebrates scoring his sides first goal with Jurgen Klopp, Manager of Liverpool during the Premier League match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield on August 19, 2017 in Liverpool, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Contrat de Sadio Mané: Klopp fait dans le clair obscur En juin 2023, Sadio Mané sera en fin de contrat avec les Reds de Liverpool. En conférence de presse ce lundi avant le match de Liverpool face à Man United mardi, Jurgen Klopp a été interrogé sur les possibles négociations avec le joueur sénégalais. Face à la presse, Klopp a répondu de manière habile, préférant parler des discussions qu'il a avec Sadio Mané que de parler de son contrat. « Nous avons eu beaucoup de discussions au cours du temps que nous avons eu ensemble, mais il n'y a pas besoin de parler (de contrat) à ce moment précis. Nous parlons juste de trucs normaux sur ce qu'il doit faire dans le jeu et toutes ces sortes de choses », a fait savoir Klopp, relayé par Anfield Watch. Pour le moment, Liverpool a fait de la prolongation de Mo Salah une priorité et ne parle pas encore avec le Sénégalais, d'après les informations émanant de la presse anglaise. Dans la foulée, l''entraîneur allemand Jürgen Klopp est revenu sur les performances de Sadio Mané en club. Si Liverpool s'est imposé, samedi dernier, face à Manchester City (3-2), c'est grâce à l'international sénégalais Sadio Mané, auteur de deux buts et d'un très bon match.

