54e réunion du Comité exécutif de l’Union des Parlements membres de L’OCI : El Malick Ndiaye plaide pour la fin de la guerre à Gaza et la lutte contre le terrorisme

1 septembre 2025 Actualité


Le Président de l’Assemblée nationale a présidé, ce lundi, la 54e réunion du Comité exécutif de l’Union des Parlements Membres de l’OCI (UPCI). Dans son discours, El Malick Ndiaye a réaffirmé l’engagement du Sénégal en faveur de la paix, de la fraternité et de la démocratie. Il a également mis en lumière le rôle essentiel des parlements dans la promotion de la démocratie, la défense des peuples et le renforcement de la justice sur la scène internationale. Enfin, le Président de l’Assemblée nationale a invité les parlements du monde à œuvrer pour la fin de la guerre dans la bande de Gaza et à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que la protection des femmes et des enfants.

