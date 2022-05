Sénégal-Bénin et Sénégal-Rwanda: La liste de Aliou Cissé

Le Sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé a rendu public ce vendredi la liste de joueurs retenus pour les matchs Sénégal-Bénin et Sénégal-Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Cissé a fait appel à 26 joueurs. Illiman Ndiaye, Demba Seck et Alpha Dionkou sont les nouvels arrivés. Bamba Dieng, Bouna Sarr et Mame Baba Thiam sont les absents.

Voici la liste