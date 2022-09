La Série « Rebelle » censurée

Coup dur pour Marodi qui a produit «Maîtresse d’un homme marié». La maison de production qui s’apprêtait à mettre à l’écran une nouvelle série intitulée «Rebelle» a reçu une lettre du ministère de la Culture lui intimant l’ordre d’arrêter le tournage du film « Rebelle ».

La direction de la Cinématographie a-t-elle été alertée par l’intrigue de la série ? Celle-ci semble effleurer le conflit casamançais. «A la faveur d’un remaniement ministériel, présente un communiqué de Marodi, Moïse Adjodjena Badji est promu au poste très convoité de chef de cabinet du président de la République. Ce jeune dandy, insouciant et qui croque la vie à pleines dents, va vite se faire des ennemis et se retrouver ainsi au cœur d’un complot au plus haut sommet de l’Etat, dont le but est de créer l’instabilité en Casamance afin de servir des intérêts privés.»

Dans un communiqué, Marodi évoque d’importantes pertes financières.