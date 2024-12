Urgent! Changement rapide de teint: Gorgui Ndiaye réagit et évoque ses origines peules

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’artiste, au cœur de polémiques depuis plusieurs semaines, a maintenu une zone d’ombre autour des interrogations sur son changement de teint, ses choix vestimentaires jugés atypiques, et la signification de la boucle d’oreille qu’il arbore.

Le chanteur Gorgui Ndiaye a tenu une conférence de presse hier lundi, en marge d’une vente aux enchères de bijoux. Dans la grande salle du Grand Théâtre, l’objet de la vente, une boucle d’oreille assortie d’un collier de perles, est relégué au second plan.

L’attention était monopolisée par une affiche géante représentant l’artiste avec son teint d’origine. Cette image contrastait fortement avec sa récente transformation physique, largement commentée. M. Ndiaye a évoqué une « mue » (renouvellement partiel ou total de la peau). Son teint, autrefois noir foncé, est devenu plus clair. Pressé par les journalistes, Gorgui Ndiaye a affirmé : « Jamais je ne me livrerai à des pratiques déshonorantes. Je suis un digne fils de Gawlo et de Rufisque. » Il a évoqué des origines peulhs et des problèmes de peau, notamment de l’eczéma, pour expliquer son changement de teint, indique la source. Cependant, son discours n’a pas convaincu le public. Face à l’insistance, il a avancé une autre hypothèse : une vidéo truquée, rendue possible par les nouvelles technologies. Puis, il a évoqué un maquillage intégral appliqué par un fan, déclarant : « Ce n’était pas prévu. Je ne savais pas que je croiserais Mbaye Kouthia ce jour-là. Ce n’était pas du buzz, juste un hasard. »

Pour changer de sujet, l’artiste a commencé á parler de son nouvel album, « Héritage », qu’il décrit comme un hommage à ses racines. « Je viens d’une famille Gawlo de pure souche. Cet album raconte notre histoire, celle qu’on oublie trop souvent : la traite négrière, Gorée, la Casamance. Je l’ai modernisé pour que la jeunesse puisse s’y reconnaître », a-t-il déclaré.

Gorgui Ndiaye continue ainsi d’entretenir un mystère qui, loin de s’estomper, ne fait qu’alimenter les spéculations.