727 détenus graciés par Macky

Le Président Macky Sall s’est conformé à la tradition républicaine. A l’occasion du nouvel an, le chef de l’Etat a gracié 727 détenus. Les bénéficiaires sont des personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal. Il s’agit de délinquants primaires, de détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de 65 ans, des malades et des mineurs.

