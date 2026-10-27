8 mois de cavale, 4 pays traversés, bracelet électronique déverrouillé… : retour sur la chute d’un homme d’affaires arrêté aux Almadies

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Soupçonné dans une affaire foncière estimée à plus d’un milliard F CFA, le récidiviste N. L. Mbengue avait été placé sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique. Mais il était parvenu à ouvrir frauduleusement le bracelet avant de quitter le territoire national.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait séjourné successivement au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Gambie, avant de revenir au Sénégal.

Recherché depuis le 18 février 2026 et visé par un mandat d’arrêt international, le suspect a été interpellé le 25 octobre 2026 dans un appartement huppé des Almadies, par la brigade de recherches de Faidherbe, selon des sources de Seneweb. Il faisait déjà l’objet de poursuites dans une première affaire foncière pour évasion, association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, et blanchiment de capitaux.

Son arrestation intervient également dans le cadre d’une nouvelle enquête portant sur une fraude présumée de 300 millions F CFA impliquant des comptes Wave et Orange Money.

Les gendarmes comptent désormais étendre leurs investigations à l’affaire foncière, dont le préjudice présumé dépasse 1,372 milliard F CFA, ainsi qu’aux autres chefs d’accusation retenus contre lui.

L’exploitation du matériel saisi à son domicile et la poursuite des investigations devraient permettre aux enquêteurs de préciser son rôle et de déterminer l’implication d’éventuels complices dans les différentes affaires.