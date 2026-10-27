Effondrement d’un immeuble R+5 à Thiès : «Le bâtiment disposait d’une autorisation de surélévation limitée au niveau R+3» (ministère)

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Le bilan provisoire de l’effondrement, ce 27 octobre 2026, à Thiès, d’un immeuble en cours de construction, au quartier Sud Stade, fait état de trois personnes ensevelies : deux ont été extraites vivantes et évacuées vers une structure sanitaire ; une est décédée ». L’information est du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires.

Selon le ministère de Balla Moussa Fofana, « il ressort de l’examen du dossier administratif que le bâtiment disposait d’une autorisation de surélévation limitée au niveau R+3. Lors d’un contrôle effectué le 9 juin 2026, la Division régionale de l’urbanisme a constaté que les travaux avaient été portés au niveau R+5, soit deux niveaux réalisés sans autorisation. Un ordre d’arrêt des travaux avait alors été matérialisé sur le bâtiment».

Selon le communiqué, « les causes de l’effondrement ne sont pas établies à ce stade. Elles seront déterminées par une expertise technique portant notamment sur la structure de l’ouvrage, la capacité portante des fondations et des éléments porteurs au regard des niveaux ajoutés, la qualité des matériaux et les conditions d’exécution ».

En lien avec l’autorité administrative, la collectivité territoriale concernée et les services techniques compétents, le ministère de l’Urbanisme s’engage à veiller à la sécurisation du site, à la conduite des vérifications nécessaires et à l’établissement des responsabilités par les instances habilitées. Il rassure que les contrôles seront renforcés sur les chantiers en cours et sur les bâtiments présentant des signes de dégradation ou d’instabilité.

Le ministère rappelle que toute construction doit être exécutée conformément à l’autorisation délivrée, aux plans approuvés et aux normes techniques de construction applicables et que tout ajout de niveaux est subordonné à une autorisation, après vérification de la capacité de l’ouvrage existant.

Les maîtres d’ouvrage, promoteurs, architectes, bureaux d’études et entreprises sont tenus au strict respect de ces prescriptions, sous peine des sanctions prévues par la réglementation, souligne-t-on.

Le ministère invite les populations à signaler aux services de l’urbanisme ou à l’autorité administrative locale tout chantier ou bâtiment susceptible de présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.