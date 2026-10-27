LFR: «L’Assemblée votera en toute sérénité, en toute lucidité. Rien, ni personne ni pourra rien», prévient Sonko

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Alors que le Sénégal est secoué par un «désaccord profond» entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire dirigée par Ousmane Sonko, la Commission des Finances de l’Assemblée nationale a rejeté, vendredi 23 octobre, le projet de Loi de finances rectificative (LFR). Dans ce contexte, le Premier ministre Al Aminou Lô a prévenu que si «la volonté de blocage persiste», le gouvernement usera de tous les leviers constitutionnels pour contourner le parlement.

Ce mardi 27 octobre, en présidant la séance plénière consacrée à l’examen du texte, Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, a de son côté averti que les 130 députés de son parti voteront ou rejetteront le texte «librement» et «en toute sérénité».

«Je voulais, au nom de l’Assemblée nationale, dire à tous ceux qui se sont agités ces derniers temps, jusqu’à émettre des menaces, des invectives, que cette Assemblée votera en toute sérénité, en toute lucidité. Rien, ni personne ni pourra rien (…) Si les députés jugent pertinent au nom de l’intérêt superbe du Sénégal d’adopter le texte, ils l’adopteront. S’ils jugent pertinent de le rejeter, ils le rejetteront, sans aucune forme d’explication», a prévenu Sonko.

Le leader de la majorité parlementaire a ensuite recadré le débat institutionnel, rappelant avec force l’étendue du pouvoir de l’Assemblée. «Si dans ce pays, il se trouve des gens qui pensent que la terre tourne autour d’un seul pouvoir, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, ils se trompent. La Constitution a organisé et reparti les pouvoirs», a-t-il dit, en réponse à ceux qui soutiennent que le chef d’Etat Diomaye Faye disposerait d’une plénitude de moyens légaux pour contourner le parlement.