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Podor : le corps d’Aminata Sy transférée à Dakar pour autopsie, de nouvelles auditions en cours

27 octobre 2026 Actualité

La dépouille d’Aminata Sy, une lycéenne de 20 ans retrouvée morte dans un sac au-dessus d’une fosse septique au domicile d’un ancien soldat, dans le quartier Lao Demba de Podor, a été acheminée à Dakar pour une autopsie.

La brigade de gendarmerie de Podor a ouvert une enquête et auditionné plusieurs personnes, dont le mécanicien M. Guèye, qui aurait hébergé le petit ami de la victime, un marchand ambulant actuellement en fuite.

Au lycée El Hadji Baba Ndiongue, les cours ont été suspendus, lundi 26 octobre, vers 10 heures. Les élèves et le corps professoral ont observé une demi-journée de deuil en mémoire de leur camarade, d’après le journal Libération.

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