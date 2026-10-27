Babacar Abba Mbaye : « L’histoire nous a donné raison »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouveau directeur général de la Sonaged, Babacar Abba Mbaye assume son adhésion à Kiiraay malgré ses anciennes critiques contre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’ancien responsable de Taxawu Sénégal avance deux raisons : ses alertes sur la gouvernance et sa volonté de contribuer au redressement du pays. « Nous critiquions la méthode de gouvernance, les discours contre le FMI et sur la dette, les arrestations intempestives. Aujourd’hui, le pays est en pleine crise économique et financière. Il y a deux ans, nous disions de faire attention », explique-t-il, avant d’ajouter : « L’histoire nous a donné raison. »

Son rapprochement avec le chef de l’État a débuté lors d’un décès, où il a rencontré des collaborateurs de Bassirou Diomaye Faye. « Des boutades ont débouché sur une audience d’une heure sur la situation du pays », raconte-t-il. Interrogé sur un éventuel lien entre son ralliement et sa nomination à la tête de la Sonaged, il affirme avoir apporté son soutien « sans condition ». Il attribue sa nomination à son parcours dans les collectivités territoriales et à son expérience de la gestion urbaine. « Vu notre âge et notre parcours, c’est le moment de prendre des responsabilités », explique-t-il.

Revenant sur sa rupture avec Khalifa Sall, Babacar Abba Mbaye rappelle leur compagnonnage politique : « Nous avons attendu ses trois ans de prison à ses côtés et pris l’engagement de le relever politiquement. […] Nous l’avons accompagné jusqu’aux Législatives. Il a ensuite créé son parti, et nous avons considéré que la boucle était bouclée. »