Marché des bracelets électroniques de 11 milliards FCFA: la Chambre d’accusation du PJF examine le cas Moussa Seydi

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La Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (Pjf) statue, ce mercredi 28 octobre, sur le dossier du marché des bracelets électroniques, selon les informations de L’observateur. L’audience fait suite au rejet de la demande de liberté provisoire introduite par les conseils de Moussa Seydi, ancien Directeur des finances, du budget, du matériel et des infrastructures pénitentiaires.

Placé sous mandat de dépôt le 23 juin 2026 par le Pool judiciaire financier, il est poursuivi pour détournement de deniers publics, escroquerie sur deniers publics pour un montant de 120 637 720 FCfa, faux en écriture publique authentique, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Ses conseils doivent développer leurs arguments devant la Chambre pour tenter d’obtenir sa libération.

Une avance et un différentiel de plus de 3,6 milliards pointés par le Parquet financier

Le Parquet financier lui reproche le versement d’une avance de démarrage de 1 377 900 000 FCfa et un différentiel inexpliqué de 3 633 188 987 FCfa sur ce marché. Des accusations contestées par la défense lors de son audition au Pool judiciaire financier, qui estime qu’après examen des bons d’engagement, factures, bons de livraison et contrats de marché, les charges retenues seraient insuffisantes.

Cette audience intervient un mois après l’obtention d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire par El Hadji Gora Diop Guèye alias Pape Gora Guèye, directeur de la société Colombe Cyber Defense Operations Center (Ccdoc), après versement d’une caution. Interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass puis placé sous mandat de dépôt, ce dernier est présenté comme une pièce maîtresse du dossier.

Deux contrats, des zones d’ombre

Deux contrats de plus de 11 milliards de FCfa ont été signés entre le ministère de la Justice et la société Ccdoc. Le premier, daté du 22 octobre 2020, porte sur l’acquisition de 1 000 bracelets électroniques pour un montant de 6 889 550 381 FCfa. Le second, conclu le 6 juillet 2023, porte sur la même quantité de dispositifs pour un montant de 5 340 000 000 FCfa. Selon le rapport de la Division des investigations criminelles (Dic) lors de l’enquête préliminaire, le Payeur général du Trésor et de la comptabilité publique a versé un montant global de 8 911 018 101 FCfa à la société Ccdoc entre 2020 et 2024, à travers divers mandats.

Pour le premier marché, toujours selon L’Observateur, l’Administration pénitentiaire indique que les dépenses effectivement constatées s’élèveraient à 3 256 361 394 FCfa, contre un montant contractuel de 6 889 550 381 FCfa, soit un écart non justifié de 3 633 188 987 FCfa. Pour le second marché, un différentiel de 2 908 437 720 FCfa serait également non justifié. Des zones d’ombre que le Pool judiciaire financier cherche à éclairer.