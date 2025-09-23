80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies : Bassirou Diomaye Faye défend la cause palestinienne

Partager Facebook

En marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tient actuellement à New York, Bassirou Diomaye Faye a réitéré l’engagement du Sénégal à défendre la cause palestinienne. Dans son discours, le Président de la République du Sénégal a plaidé pour une solution à deux États tout en appelant israël à arrêter ses bombardements et à accepter un accord de cessez-le-feu.

Sur la tribune des Nations Unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu un discours important en faveur de la cause palestinienne. Le chef de l’État a dénoncé, d’emblée, la situation actuelle de la bande de Gaza. «La conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d’un nettoyage ethnique. Devant tant d’inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n’est pas une option. Ce serait même une complicité passive », a-t-il déclaré.

Le Président de la République a rappelé, dans ce registre, le sens des principes fondateurs des Nations unies, c’est-à-dire la souveraineté des peuples, l’égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles même en temps de guerre. Bassirou Diomaye Faye estime que ces valeurs précitées s’étaient retrouvées « anéanties » dans les décombres de Gaza. Poursuivant, le Président Diomaye a réaffirmé « l’engagement constant du Sénégal pour une solution à deux États, palestinien et israélien, vivant côte à côte, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues conformément au plan de partage entériné par les Nations unies ». Pour lui, c’est la seule solution pour que règnent la paix et la sécurité entre les deux États.

Il appelle, ainsi, les États membres de l’ONU à poser des actes en faveur de cette solution à deux États et obliger l’Israël à accepter un cessez-le-feu. «Pour faire la différence, nous devons ensemble envoyer un message clair : l’occupation doit cesser. Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire par l’ONU. La promesse de deux États doit enfin être tenue », a-t-il dit. Enfin, Bassirou Diomaye Faye indique avoir pour préoccupation de défendre la vie, de faire entendre la voix de la raison et du droit et de préserver ce qui fait notre humanité.

EL HADJI MODY DIOP