Accident à Kaffrine : Bougane au chevet des blessés

C’est au environ de 19 h 30 minutes que le président de la coalition Gueum Sa Bopp est arrivé sur les lieux de l’accident à Sikilo distante de Kaffrine de 6 km. Sur place Bougane Gueye a pu constater l’ampleur des dégâts aussi bien matériels que de victimes humaines. Ainsi il a pu visiter l’intérieur d’un des bus immaculé de sang.

Des bus transformés après l’accident en tas de ferraille. Même si officiellement les autorités parlent de 39 morts, il soutient que plus de 27 décès lui ont été notifiés après le décompte des autorités ce qui porterait le bilan à 66 morts. Pour lui cela démontre à suffisance du manque de dispositif de prise en charge d’urgence dans les régions. « Sentiment de tristesse après avoir vu ces images choquantes, les épaves des deux véhicules témoignent de la brutalité de l’accident.

Pour Bougane Gueye il ne s’agit pas de tenir des rencontres à ne plus en finir, mais plutôt de prises de décisions fortes et courageuse si l’on veut véritablement lutter de façon efficace contre les cas d’accidents de la circulation. « Il faut des sanctions, prendre des mesures lourdes pour obliger les citoyens à respecter les règles qui sont édictées. Pour la cas d’espèce ont a parlé de permis à point, du relèvement de l’âge d’obtention du permis dans certaines catégories entre autres. Et donc il y va de la responsabilité du chef de l’état, du gouvernement général de prendre des mesures qui permettront d’éviter pareil drame.».