Accident de la route sur l’axe KHOMBOLE-LINGUERE-DAHRA: (03) Trois personnes d’une même famille tuées

On ne le dira jamais assez, les habitants de la ville de Linguère plus exactement ceux du quartier de Thiely sont dans l’émoi et la consternation. En cause ,dans ce quartier Thiely, trois personnes d’une même famille sont dénombrées parmi les huit morts de l’accident tragique survenu ce samedi vers quatre heures sur l’autoroute à péage à hauteur de Khombole .

Ainsi, dès l’annonce de la triste nouvelle, autorités locales, parents, amis et proches ont regagné la maison des Ba où les nommées Khady Ba, Cira Ba et Ndeye Ba ont perdu la vie dans ce choc brutal.

Du coup, la maison mortuaire ne désemplit pas et la tristesse se lit sur les visages des familles des victimes. Le chauffeur du minicar Serigne Dieng domicilié à Dahra Djoloff et quatre autres personnes non encore identifiées ont péri dans cet accident. Le moins que l’on puisse dire, cet accident tragique défraie la chronique dans le Djoloff.

Samba Khary Ndiaye