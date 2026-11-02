Accident d’embarcation à la Base navale Amiral Faye Gassama : Un gendarme tué et quatre blessés

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Un drame s’est produit dans la nuit du samedi 31 octobre 2026 au sein de la Base navale Amiral Faye Gassama.

Selon un communiqué de presse émanant du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (Cns Joj) et du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique, un accident tragique a impliqué deux embarcations de la Gendarmerie nationale.

L’incident est survenu alors que les éléments effectuaient une opération de ravitaillement en carburant.

Le bilan provisoire fait état de la perte tragique d’un gendarme, ainsi que de quatre blessés, parmi lesquels trois se trouvent dans un état grave. Face à cette tragédie, les autorités ont réagi promptement. Une enquête a été immédiatement ouverte afin de déterminer avec exactitude les circonstances de cet accident.

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, par ailleurs président du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Cns Joj), a tenu à exprimer sa profonde émotion.

Il s’incline devant la mémoire du gendarme disparu et adresse ses condoléances attristées à sa famille, à la Gendarmerie nationale ainsi qu’à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité. Il a également formulé des vœux de prompt rétablissement à l’endroit des blessés.