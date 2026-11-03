Accident mortel au pont de Mbao : Un conducteur placé en garde à vue pour homicide involontaire

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Une garde à vue pour homicide involontaire a été ordonnée, ce lundi 2 novembre 2026, à l’encontre du conducteur impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 23 octobre au pont de Mbao, qui a coûté la vie à S. BAGAYOGO.

Le vendredi 23 octobre 2026, vers 22 heures, un accident corporel de la circulation routière s’est produit à hauteur de la descente du pont de Mbao. Le commissariat d’arrondissement de la ZAC Mbao a effectué le constat.

La victime a été identifiée comme étant S. BAGAYOGO, âgé de 41 ans, courtier, domicilié à la ZAC Mbao. Le conducteur impliqué est A. M. BA, âgé de 34 ans, contrôleur à la SENELEC et domicilié à la cité Cocerson (ZAC Mbao). Il conduisait un pick-up appartenant à la SENELEC.

Grièvement blessé, S. BAGAYOGO a été évacué par les sapeurs-pompiers à l’Hôpital Fann, puis transféré à l’Hôpital de Camp Thiaroye. Il y a succombé à ses blessures le 31 octobre 2026.

Titulaire du permis de conduire, A. M. BA disposait de toutes les pièces afférentes à la conduite du véhicule. À l’issue de son interrogatoire, il a été laissé libre. Les documents du véhicule et son permis de conduire ont toutefois été consignés, et une attestation lui a été remise en contrepartie.

Le décès de la victime et la convocation du conducteur

Ce lundi 2 novembre 2026, le chef de service de l’Hôpital de Camp Thiaroye a délivré l’avis de décès de S. BAGAYOGO, accompagné d’une demande d’autopsie. Après ce décès, A. M. BA avait été convoqué au commissariat d’arrondissement de la ZAC Mbao, dans l’attente des résultats de l’autopsie.

Le même jour, à 13 heures, A. M. BA s’est présenté volontairement au commissariat, accompagné de son conseil. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire à la suite d’un accident de la circulation routière ayant entraîné la mort d’un homme.

Entendu sur les faits, A. M. BA les a reconnus sans ambages, tout en sollicitant la clémence de la justice.Le Procureur de la République Saliou Dicko a été avisé de l’affaire.