Accord de paix entre Israël et Hamas : Le Sénégal exprime sa satisfaction

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement du Sénégal a réagi à l’accord de paix conclu entre Israël et le Hamas pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza qui dure depuis plus deux ans.

Dans le communiqué publié, l’État du Sénégal magnifie cet accord symbolique. « Le gouvernement de la République du Sénégal salue l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, marquant une avancée significative vers l’apaisement des tensions au Moyen Orient et l’allègement des souffrances humaines dans la bande de Gaza », lit-on dans le communiqué.

Poursuivant, le Sénégal dit exprimer sa reconnaissance aux États-Unis d’Amérique, au Qatar, à l’Egypte et à la Turquie pour leur médiation décisive, ainsi qu’aux acteurs régionaux et internationaux engagés dans la conclusion de cet accord.

Par ailleurs, le gouvernement du Sénégal appelle toutes les parties à un respect strict des engagements pris, dans un esprit de responsabilité et de retenue, afin de préserver la confiance et de consolider cette dynamique de paix.

En tant que de président du Comité des Nations Unies pour l’Exercice des Droits inaliénables du Peuple palestinien, le Sénégal dit réaffirmer son attachement à une solution juste et durable, fondée sur le droit international et la coexistence pacifique de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la sécurité et la dignité.

EL HADJI MODY DIOP