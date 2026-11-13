Accusé à tort de rapt d’enfants à Touba : des techniciens d’un opérateur téléphonique échappent à un lynchage

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Depuis quelque temps, une rumeur relative à un véhicule de type 4×4 de couleur noire, avec à son bord de présumés voleurs d’enfants dont une dame en possession d’un cadenas, circule sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi dans l’après-midi, des techniciens d’un opérateur téléphonique, dont au moins trois Nigérians et un chauffeur de nationalité sénégalaise, ont failli être lynchés par la foule, n’eût été la prompte intervention des policiers du commissariat d’arrondissement de Ndamatou.

L’équipe, venue de Dakar, a parcouru plusieurs localités du pays dans le cadre de sa mission visant à améliorer la qualité du réseau de cet opérateur.

C’est au quartier Poulailler de Touba que ces techniciens, à bord d’un véhicule de type 4×4 de couleur noire, ont été accusés à tort par des habitants du quartier. Certains étaient déterminés à les tabasser, les traitant de voleurs, et tentaient d’attaquer leur véhicule. Celui-ci a d’ailleurs été légèrement touché par des jeunes.

Les habitants sont sortis en masse pour lyncher les techniciens déployés par un opérateur téléphonique, alors qu’ils étaient en possession de leur ordre de mission, selon des sources de Seneweb.

Ils ont été sauvés de justesse par la police. Au moment où les policiers les escortaient , le TikTokeur « Capo bou Touba » a filmé la scène en disant que les voleurs d’enfants, dont une dame, venaient d’être arrêtés à Touba. Le créateur de contenu a publié la vidéo sur son compte. Il pourrait être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Selon des sources de Seneweb, le TikTokeur « Capo bou Touba » risque d’être arrêté dans les prochaines heures.