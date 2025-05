Acte 4 de la décentralisation : Sédhiou au cœur des concertations

Partager Facebook

Le département de Sédhiou a été l’hôte de la sixième journée de concertation sur l’acte 4 de la décentralisation. Étant présidente du conseil départemental, Madame Annette Seck Ndiaye n’a pas manqué d’exprimer sa joie sur le fait que son département ait été choisi pour accueillir cette sixième journée de concertation dédiée au pôle sud. « En tant que Présidente du conseil départemental, je me réjouis de voir notre département devenir l’épicentre du dialogue entre l’État, les collectivités, les élus, les chefs de village, la société civile et les partenaires techniques », a-t-elle déclaré. La Présidente du conseil départemental de Sédhiou indique, en outre, que les échanges se sont portés sur les 13 compétences transférées et du principe de subsidiarité entre les niveaux commune, département et pôle. De plus, elle considère cette journée, déjà entamée, comme une étape clé pour bâtir ensemble une gouvernance locale plus efficace, proche des citoyens. Pour terminer, docteur Annette Seck Ndiaye a tenu à adresser ses remerciements au MUCTAT pour la confiance, et à tous les participants pour leur mobilisation qu’elle juge exemplaire.