Adji Sarr-Sonko: La médiation sabordée

La médiation des religieux dans l’affaire Adji Sarr-Sonko a échoué. Malheureusement, la masseuse de 20 ans, Adji Sarr, n’a pas voulu rencontrer Mame Mactar Gueye, Abbé Jaques Seck et Cie.

Son avocat Me El Hadji Diouf a également dit niet à cette médiation. “Nous opposons un niet catégorique à cette médiation qui n’a aucun sens. Il s’agit d’un conflit entre deux citoyens Sénégalais et seule la justice peut les départager. La religion n’a rien à faire dans ça. Ce n’est pas une affaire religieuse. Les religieux n’ont qu’à s’occuper des questions religieux et laisser la justice faire son travail. Cette médiation est une entreprise extrêmement dangereuse et affaiblit la justice qui doit œuvrer pour la manifestation de la vérité“, a-t-il martelé. “Nous sommes là pour connaitre la vérité“, a-t-il ajouté.