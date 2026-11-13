Admise aux urgences : l’épouse rejoindra son mari en prison dès sa sortie de l’hôpital

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Rouée de coups par son mari, un ingénieur en génie civil, F. B. Yattassaye a les deux mâchoires fracturées. Elle a été admise aux urgences à Dakar, selon L’Observateur. Cette agression serait survenue à la suite d’une violente dispute au cours de laquelle l’épouse aurait publiquement accusé son conjoint d’entretenir une relation homosexuelle avec son chauffeur.

Bien qu’elle soit victime de ces violences, « elle rejoindra son mari en prison dès sa sortie de l’hôpital ». À la suite de plaintes croisées, le parquet retient des faits de « coups et blessures volontaires (CBV) réciproques ».

De son côté, le mari brandit un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de dix jours et accuse son épouse d’avoir saccagé des biens. Le procureur a décerné un mandat de dépôt contre cette dernière. Le couple est ainsi renvoyé dos à dos, dans l’attente de son procès à Mbour, conclut le quotidien du Groupe futurs médias