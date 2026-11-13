« Nous avons franchi un cap aujourd’hui » (Patrick Vieira)

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Victorieux sur le score de 4-1 ce jeudi pour le compte de la troisième journée du groupe J dès Eliminatoires de la Can 2027, le Sénégal a affiché un tout autre visage en seconde période face au Soudan. Une prestation collective saluée par Patrick Vieira, qui estime que ses joueurs ont su corriger leurs insuffisances après une première période marquée par un manque de rythme et quelques frustrations.

Le sélectionneur des Lions se réjouit particulièrement de la réaction de son équipe après la pause. «Collectivement, nous avons été très bons durant cette deuxième période. Nous avons manqué de rythme en première période, notamment dans la circulation du ballon », a-t-il reconnu en conférence de presse d’après match.

Une situation que les Sénégalais ont su rectifier au retour des vestiaires, en affichant davantage d’intensité et d’efficacité offensive. «Nous avons mis beaucoup plus de rythme en deuxième période et nous avons réussi à nous créer des occasions et à marquer des buts», a expliqué le technicien.

Patrick Vieira retient surtout les progrès réalisés par son équipe au fil des rencontres. Le travail engagé commence, selon lui, à porter ses fruits, notamment dans la capacité des Lions à concrétiser leurs occasions.

«Lors des derniers matchs que nous avons disputés, notre objectif était de progresser. Je pense que nous avons franchi un cap aujourd’hui, car nous avons su concrétiser nos occasions», a-t-il conclu.