ÉLIMINATOIRES CAN 2027: Le Sénégal bat le Soudan 4-1

Le Sénégal prend le dessus sur le Soudan dans cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. La rencontre s’est soldée sur la marque de 4-1.
Les Sénégalais avaient pourtant dû attendre la 30e minute pour ouvrir le score et prendre les commandes de la rencontre. Mais juste avant la pause, le Soudan a réussi à revenir au score à la 45e minute, relançant ainsi le suspense.
Au retour des vestiaires, les Lions ont repris l’avantage et accentué leur domination. Boulaye Dia marque le deuxième but a la 60e mn. À la 65e minute, Ibrahim Mbaye s’est illustré en inscrivant le troisième but sénégalais, permettant à son équipe de creuser l’écart à 3-1.
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La domination sénégalaise s’est ensuite concrétisée une nouvelle fois à la 86e minute. Pathé Mboup a inscrit le quatrième but des Lions, portant le score à 4-1 et confortant l’avantage du Sénégal.
Avec ce succès les Lions font un pas important vers la qualification en attendant le match retour, lundi, face à cette même équipe au Soudan.