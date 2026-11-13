Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-191-generic #201-Ubuntu SMP Fri Aug 7 18:39:04 UTC 2026 x86_64
Breaking News
Polemique au Senegal Les Lions de la Teranga sentrainent avec lequipement dun rival thumbnail

ÉLIMINATOIRES CAN 2027: Le Sénégal bat le Soudan 4-1

13 novembre 2026 Actualité

Le Sénégal prend le dessus sur le Soudan dans cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. La rencontre s’est soldée sur la marque de 4-1.

 

Les Sénégalais avaient pourtant dû attendre la 30e minute pour ouvrir le score et prendre les commandes de la rencontre. Mais juste avant la pause, le Soudan a réussi à revenir au score à la 45e minute, relançant ainsi le suspense.

 

Au retour des vestiaires, les Lions ont repris l’avantage et accentué leur domination. Boulaye Dia marque le deuxième but a la 60e mn. À la 65e minute, Ibrahim Mbaye s’est illustré en inscrivant le troisième but sénégalais, permettant à son équipe de creuser l’écart à 3-1.

 

A lire aussi : « Sénégal vs Soudan : Les Lions avec un quatuor offensif, la composition officielle de Patrick Vieira »

 

La domination sénégalaise s’est ensuite concrétisée une nouvelle fois à la 86e minute. Pathé Mboup a inscrit le quatrième but des Lions, portant le score à 4-1 et confortant l’avantage du Sénégal.

 

Avec ce succès les Lions font un pas important vers la qualification en attendant le match retour, lundi, face à cette même équipe au Soudan.

Vérifier aussi

prison

Admise aux urgences : l’épouse rejoindra son mari en prison dès sa sortie de l’hôpital

  Rouée de coups par son mari, un ingénieur en génie civil, F. B. Yattassaye …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved