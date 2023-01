Adultère : Kéita Baldé aurait trompé son épouse avec la femme d’Icardi

Un scandale de plus ! Mauro Icardi est une nouvelle fois frappé d’infidélité, suite à un problème avec Wanda Nara. L’information est venue de différentes émissions de divertissement en Argentine et plus précisément du journaliste Jordi Martín. Il a révélé ce qui s’est passé ces dernières heures, où Mauro Icardi a découvert que sa compagne était avec Keita Baldé, son ancien coéquipier à l’Inter Milan.

«Hier soir il y a eu une énorme discussion entre Mauro Icardi et Wanda Nara, d’après ce que m’a dit l’environnement direct d’Icardi, elle s’est enfuie à Dubaï avec un footballeur, l’ex-partenaire d’Icardi, Keita Baldé. Il s’est rendu compte par les mouvements de la carte de crédit et la première chose qu’Icardi a faite a été d’avertir la femme de Keita Baldé. Ils séjournent ensemble dans un hôtel. Ce qu’ils me disent, c’est que Wanda et Mauro se réconciliaient, elle a même envisagé de retourner à Istanbul avec Icardi et cela a été un coup de poignard pour lui», a révélé le journaliste.

Keita Baldé était le coéquipier d’Icardi à l’Inter Milan lors de la saison 2018-2019. Cependant, l’information de Jordi serait que ce n’est pas la première fois que cela arrive : «Keita est allé chez Icardi un soir, alors qu’il jouait pour l’Inter Milan et qu’il était avec elle. Il les a découverts à travers les caméras de sécurité et là il y avait un discussion terrible. Peu de temps après son mariage, Balde a rencontré Wanda et il y avait un béguin entre eux. Keita Baldé s’est rendu à Dubaï avec son équipe pour jouer quelques matchs et elle s’est enfuie pour le voir», a ajouté le journaliste.