Affaire Anamo : Maodo Malick Mbaye se lave à grande eau

Maodo Malick Mbaye a brisé le silence, ce samedi, pour balayer d’un revers de main les accusations dont il fait l’objet dans le dossier de l’Agence Nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO) qu’il dirigeait. Dans un enregistrement audio publié sur ses réseaux sociaux, l’ex directeur de l’agence affirme n’avoir posé aucun acte délictuel dans le cadre de sa fonction et précise que sa présence au Maroc est liée à sa mission de médiateur et a été signalée à l’ambassade du Sénégal au Maroc.

Le dossier ANAMO qui reste sur toutes les lèvres est loin de connaître son épilogue. Cité par l’ancien directeur administratif et financier de l’agence comme étant le principal responsable des passations de marchés publics, Maodo Malick Mbaye se défend en arguant n’avoir pas fait quelque chose contraire à la loi. « Je n’ai posé aucun délictuel dans la gestion de ce dossier », a-t-il déclaré. Revenant sur les accusations de falsification de documents, l’ancien directeur général de l’Anamo indique que s’il y a imitation de signature, le coupable est bien connu et que ce n’est pas lui. Poursuivant, Maodo Malick Mbaye précise que c’est lui qui a démissionné volontairement et est resté au pays pendant un certain temps pour pouvoir répondre à une éventuelle interpellation sur sa gestion. « Après ma démission volontaire, je suis resté dans le pays pour répondre à tout besoin lié à ma gestion à la tête de l’Anamo », a-t-il fait savoir tout précisant qu’il n’a jamais été convoqué par la justice sénégalaise. Concernant les accusations de fuite de sa part largement relayées par une certaine presse, Maodo Malick Mbaye assure que sa présence au Maroc est en liaison avec son travail de médiateur et qu’elle est connue par les autorités sénégalaises. « Depuis plus de trois ans, je dirige le groupe d’initiatives pour une médiation à l’africaine (GIMA) basé au Maroc. Ma présence dans le royaume Chérifien a été rendue publique et signalée à l’ambassade du Sénégal », a-t-il indiqué. Pour rappel, dans ce dossier, il est question de détournement présume de 500 millions de francs CFA issus dans le fonds force Covid 19 qui était destiné à lutter contre la pandémie et ses effets.

El HADJI MODY DIOP