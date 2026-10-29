Affaire Arona Coumba Diouf-Ousmane Sonko : La très grosse colère d’Alioune Tine

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Alioune Tine a réagi à la déclaration polémique de l’ancien ministre Arouna Coumba Ndoffène Diouf sur Ousmane Sonko. Le fondateur d’Afrikajom Center parle d’« une surenchère idiote pour se faire entendre ». Il estime que ce type de prise de parole prospère grâce à l’audience qu’on lui accorde sur les réseaux sociaux.

« Malheureusement, on donne trop de vues aux idioties, à la haine, aux insultes et aux mensonges. Les vues l’emportent malheureusement sur les vrais, dans les réseaux sociaux », déplore-t-il. Pour l’ancien président du Comité de pilotage du dialogue national, la visibilité se mesure désormais au nombre de vues plutôt qu’à la véracité des propos.